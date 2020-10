Il bollettino, continua l'aumento dei casi: sono 5372

Continua ad aumentare il numero di contagi giornalieri da Covid-19 in Italia. Superata quota 5 mila, con 5.372 nuovi casi su 129.471 tamponi processati. Giovedì i nuovi positivi erano 4.458 a fronte di oltre 128 mila test. I decessi sono 28. I nuovi ricoverati in terapia intensiva sono 29, per un totale di 387. Dal bollettino giornaliero del ministero della Salute emerge poi che i guariti sono 1.186. La Regione con il maggior numero di nuovi contagiati è la Lombardia, 983, seguita dalla Campania con 769 casi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata