Il bollettino, calano i casi con meno tamponi

Scendono i nuovi casi di Covid-19 in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute sono 2.578 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, a fronte di 92.714 tamponi. Sabato i nuovi positivi erano 2.844 su 118.932 test. Le vittime sono 18, 9 in meno. Il totale di decessi da inizio pandemia sale così a 35.986. Sono i 303 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

