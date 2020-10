I medici: "Trump sta bene, potrebbe essere dimesso domani"

Il bollettino del presidente Usa ricoverato in ospedale a Washington per Covid-19: "Curato con desametasone dopo problemi respiratori"

Il medico personale di Donald Trump, il dottor Sean Conley ha parlato in conferenza stampa aggiornando sulle condizioni del presidente Usa, ricoverato da venerdì all'ospedale Walter Reed di Washington, dopo essere risutato positivo al Covid-19. "Il presidente ieri aveva una saturazione dell'ossigeno sotto il 93%, con difficoltà respiratorie ed è stato tratto con desametasone", ha detto Conley, sottolineando però che il presidente ora "sta bene e potrebbe essere dimesso già domani per continuare la cura alla Casa Bianca". "La sua saturazione ora è al 98% e non ci sono rilevanti preoccupazioni cliniche".

