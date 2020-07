I dati dell'11 luglio, tornano a calare i contagi

Dopo tre giorni consecutivi in cui la curva dei positivi al Covid-19 in Italia era salita, scende il numero dei nuovi casi: 188, dei quali 67 in Lombardia, a fronte dei 276 di venerdì. 45.931 i tamponi processati, poco più di 2 mila in meno rispetto al giorno precedente.E' quanto emerge dai dati forniti dal ministero della Salute.

Diminuiscono anche i decessi, sono 7, rispetto ai 12 delle 24 ore precedenti. In tutto le vittime 34.945 I guariti sono 306, 11 in più, per un totale di 194.579. Scende anche il numero di ricoveri ordinari 826, 18 in meno di venerdì. Lieve aumento per i ricoveri in terapie intensiva, 67 in tutto, due in più.

