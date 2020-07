I dati del 5 luglio in Italia: calano casi e morti

I contagi scendono sotto la soglia dei 200 dopo gli aumenti degli ultimi giorni. 192 i nuovi casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, la metà dei quali in Lombardia - secondo quanto emerge dai dati comunicati dal Ministero della Salute, su 37.462 tamponi processati. Calano anche le vittime, sette, di cui sei in Lombardia e una in Emilia, che portano il totale dei morti a 34.861. Le persone guarite nelle ultime 24 ore sono 164, mentre tornano a crescere i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 74, cioè 3 in più rispetto a ieri. Aumentano anche i ricoveri.

