I dati del 5 agosto, raddoppiano contagi e decessi

Raddoppiano rispetto a ieri i nuovi casi e i decessi legati al coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si sono registrati 384 nuovi casi - ieri erano stati 190 - e 10 morti, rispetto ai 5 di martedì. Il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza è di 35.181. 210 i guariti, stabile il numero delle persone ricoverate in terpia intensiva, oltre 56 mila i tamponi effettuati. Solo una regione senza casi, la Valle d'Aosta. 5 morti e 138 nuovi positivi in Lombardia, 62 dei quali in provincia di Mantova, dove si è sviluppato un focolaio tra lavoratori di un'azienda agricola.

