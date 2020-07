I dati del 22 luglio, risalgono i casi: 282

Tornano a risalire i nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute sono 282, a fronte dei 129 di martedì. I contagiati in totale salgono a 245.032. I decessi sono invece 9, in calo rispetto ai 15 di martedì, per un totale complessivo di 35.082 morti. I nuovi guariti sono 197.

