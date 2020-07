I dati del 16 luglio, superati i 35mila morti

I morti per Covid-19 in Italia superano quota 35mila dall'inizio della pandemia. Sono 35.017 i decessi ad oggi con le 20 vittime registrate giovedì, come emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute. Continuano a salire i casi, 230 nelle ultime 24 ore. Mercoledì erano 163. In Lombardia si registrano 80 nuovi positivi e 10 decessi. Il numero dei casi totali nel paese sale così a 243.736.

I guariti sono 230, per un totale di 196.246.Gli attualmente positivi sono 12.473 (-20) .

