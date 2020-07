I dati del 10 luglio, aumentano ancora i casi: 276

Continuano ad aumentare i nuovi casi di Covid-19 in Italia, secondo quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute. I contagi sono 276, 47 in più di giovedì quando erano 229. La metà in Lombardia,135. E' il terzo giorno di fila in cui si registra una crescita. Il numero complessivo dei contagiati è 242.639. Uguale il numero dei decessi, 12, che porta il totale a 34.938. Scendono gli attualmente positivi, -31 e c'è ancora un calo dei ricoveri in terapia intensiva, 4 in meno delle 24 ore precedenti. I guariti sono 295. I tamponi processati sono stati 47.953.

