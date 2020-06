I dati, calano ancora i casi ma i tamponi sono pochi

(LaPresse) - Continuano a calare i positivi al Covid-19 in Italia, 218 nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione Civile. Ieri erano 224 ma spicca il numero basso di tamponi processati: 28.972. In Lombardia si registra il 66% dei casi. Gli attualmente positivi nel nostro paese sono 20.637. Diminuiscono anche i decessi 23, uno in meno di ieri, per un totale di 34.567 morti dall'inizio dell'epidemia. Trend incoraggiante anche dai ricoveri in terapia intensva, - 21, e dai guariti, + 533.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata