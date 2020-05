I dati, aumentano ancora i guariti. 274 i morti

Sono 1.401 in più i positivi al Covid -19 in Italia rispetto a ieri, su 70.359 tamponi effettuati, per un totale di attualmente positivi di 89.624, in calo di 1.904 unità. Calano i ricoverati in terapia intensiva, -22, e aumentano i guariti , altri 3.031 in più rispetto alle 24 ore precedenti . Si registrano 274 decessi che portano il totale dei morti a 29.958.

