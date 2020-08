I contagi tornano a calare in Italia: 347 nelle ultime 24 ore, 13 i decessi

Continua il sali e scendi dei contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore è deciso il calo dei nuovi casi positivi: sono 347, oltre 200 in meno di ieri con oltre 53 mila tamponi effettuati (ieri erano stati poco più di 59 mila). Torna a crescere invece il numero dei decessi, 13 rispetto a i 3 di 24 ore fa. I guariti o dimessi sono 305 per un totale di persone attualmente malate che si aggiorna a 12.953 (+29 rispetto a ieri). In calo le persone ricoverate con sintomi (-8 per un totale di 771) mentre i pazienti in terapia intensiva sono oggi 43 (+1 rispetto a ieri). Il maggior numero di nuovi contagi in Lombardia (+73, in crescita tra l'altro rispetto a ieri). Seguono Veneto (+63 ma in netto calo rispetto a ieri) ed Emilia Romagna (+44). Zero contagi per Molise e Sardegna

