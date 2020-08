I contagi continuano a correre in Italia, +1.411 in 24 ore

Continua il trend di crescita dei contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore ne sono stati registrati 1.411 contro i 1.367 di ieri. Ancora altissimo il numero dei tamponi, 94.024: si tratta di un nuovo primato. Cinque i decessi per un totale dall'inizio della pandemia che si aggiorna a quota 35.463. I guariti o dimessi sono stati 225 mentre diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-2 per un totale di 67). Aumentano i pazienti ricoverati con sintomi (+76).

La Lombardia è anche oggi la regione con il maggior numero di contagi, +286 (di cui quasi la metà nella provincia di Milano), ma non registra per il quarto giorno consecutivo decessi. Si segnalano oltre 100 casi anche in Emilia Romagna (+171), Lazio (+152), Veneto (+132) e Campania (+130). Il 46% dei contagi del Lazio si riferisce a persone in arrivo dalla Sardegna

