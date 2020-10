Gran Bretagna, quarantena per chi arriva dall'Italia

In Francia record di 30mila casi. Di notte 12mila agenti per verificare il coprifuoco

Mentre Londra passa alla categoria di allerta 'alta' per il Covid-19, il Regno Unito introduce una quarantena obbligatoria di 14 giorni per gli arrivi dall'Italia. Era stato da poco pubblicato il bollettino quotidiano italiano sui nuovi contagi, quando il ministero dei Trasporti britannico ha annunciato la rimozione di Italia, Vaticano e San Marino dalla lista del cosiddetto 'travel corridor', che consentiva spostamenti senza autoisolamento. E l'Istituto Robert Koch, in Germania, ha inserito la Campania e la Liguria nelle zone a rischio per il coronavirus, spiegando che dal 17 ottobre saranno sconsigliati i viaggi non necessari in queste regioni.

L'allerta 'alta' per Londra, pari al secondo livello su tre, entra in vigore sabato: saranno vietati le riunioni con amici in casa e i raduni all'aperto di più di sei persone, verrà scoraggiato l'uso dei trasporti pubblici, ma le attività commerciali rimarranno aperte; ristoranti e pub, però, dovranno chiudere alle 22.

La preoccupazione riguarda tutta l'Europa. L'aumento dei casi di coronavirus nel Vecchio continente "desta grande preoccupazione", ha fatto sapere l'Oms. Una preoccupazione presente naturalmente anche nelle istituzioni Ue: "Non abbiamo più molto tempo: la massima priorità" è "evitare" un "blocco generalizzato", ha detto la commissaria Ue per la Salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides. Mentre il presidente dell'Europarlamento, David Sassoli, ha annunciato che la prossima settimana la plenaria non si volgerà a Strasburgo ma da remoto e la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha lasciato il Consiglio europeo per mettersi in autoisolamento dopo avere saputo della positività di un membro del suo front office (nonostante lei sia risultata negativa).

La Francia ha toccato un record giornaliero superando la soglia dei 30mila casi: in un solo giorno sono stati registrati 30.621 nuovi contagi e 88 morti. Nel chiarire i dettagli delle restrizioni annunciate da Emmanuel Macron, il ministro dell'Interno ha spiegato che saranno 12mila gli agenti incaricati ogni notte di verificare il rispetto del coprifuoco a Parigi e nelle altre otto città interessate. Per quanto riguarda le sanzioni invece, ha spiegato Gérald Darmanin, si tratta di "una multa di 135 euro, cioè la stessa di quella del lockdown, e in caso di recidiva, dopo tre volte, la possibilità di sei mesi di carcere e 3.750 euro di multa".

Intanto, nel giorno in cui giunge la notizia che i ricercatori dell'Università di Oxford hanno sviluppato un test rapido in grado di identificare il coronavirus in meno di cinque minuti, l'Oms a proposito dei vaccini chiarisce che le persone giovani e in salute potrebbero dover aspettare fino al 2022 per essere vaccinate.

