Gran Bretagna, consulente governo: "Possibile un nuovo lockdown nazionale"

Peter Horby: "Bisogna fare di tutto per evitarlo"

Un nuovo lockdown nazionale nel Regno Unito "è una possibilità" e bisogna "fare di tutto per evitarlo". Lo ha affermato il professor Peter Horby, presidente del New and emerging respiratory virus threats advisory group (Nervtag) e consulente del governo britannico, citato da Bbc. Il Paese è a "un punto precario" a causa dell'aumento dei casi Covid e dei ricoveri. Domani è previsto l'annuncio di nuove restrizioni da parte del premier, Boris Johnson.

