Giorgio Gori dal barbiere, ironia e auguri: ora davvero Fase2

Lunedì 18 maggio, giorni di riapertura, comepresi parrucchieri, barbieri, estetisti. Ne approfitta subuto il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che - con dovuta prenotazione e mascherina - si è recato dal suo barbiere di primo mattino per rimettere a posto la folta capigliatura. Il primo cittadino con autoironia e auguri per tutti scrive: adesso è davvero Fase2. Solo ieri qualche polemica a Bergamo per la grande quantità di persone in giro per la città alta, senza ripettare le regole sul distanziamento sociale e successiva bacchettata del sindaco ai suoi concittadini

FOTO:

