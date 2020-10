Germania, Merkel pensa a un lockdown "leggero" per il Paese

La cancelliera tedesca Angela Merkel sta preparando un lockdown 'leggero' per tutta la Germania. Lo anticipa la Bild, spiegando che la parola lockdown non compare nella bozza di risoluzione, ma "i piani della cancelliera sono duri". Oggi il governo di Berlino dovrebbe decidere sulle restrizioni di vasta portata alla vita pubblica in Germania. Le misure dovrebbero entrare in vigore a livello nazionale dal 4 novembre e fino alla fine di novembre.

