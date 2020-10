Germania in allarme: "Rischio 20mila casi al giorno nel week end"

E' un costante allarme contagi in Germania, dove il ministro dell'Economia tedesco Peter Altmaier ha avvertito che il numero dei nuovi casi al giorno potrebbe raggiungere i 20mila al giorno nel weekend. "Abbiamo a che fare con una crescita esponenziale", ha detto il ministro nel corso di una conferenza economica franco-tedesca. "In Germania il numero di nuove infezioni è in aumento del 70-75% rispetto alla settimana precedente".

Nelle ultime 24 ore, i casi accertati di infezione sono stati ltre 11mila. Secondo i dati diramati dal Robert Koch-Institut nel Paese sono stati 11.409 i contagi giornalieri e 42 i decessi. Il bilancio totale dall'inizio della pandemia è salito a quota 449.275 casi e 10.098 vittime.



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata