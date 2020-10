Il professor Galli: "Lockdown? Andiamo verso una situazione simile alla Francia"

"Andiamo verso una situazione simile alla Francia, sono davanti a noi di poco". Così Massimo Galli, primario dell'ospedale Sacco di Milano, durante il programma 'Agorà' su Rai3. "L'idea del lockdown totale mi sconvolge: mi auguro che si riesca a mettere in piedi quanto basta per riuscire a venirne fuori, ma temo che ci siamo molto vicini, soprattutto in determinate aree del Paese", ha aggiunto. "La situazione è allarmante. La curva sale secondo le previsioni e, dovrei controllare con esperti, anche oltre le previsioni. A oggi ho attivato 301 letti Covid e abbiamo riconvertito tutto, ma probabilmente non basterà. A ieri sera abbiamo 29 intubati, 47 con Cipac con 300 ricoveri", ha concluso Galli.

