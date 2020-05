Galli: "Gallera ha difficoltà con l'R0, non me lo vedo manomettere i dati"

L'infettivologo del Sacco sulla presunta manomissione dei dati in Lombardia

(LaPresse) - All'inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva dell'ospedale Sacco a Milano il primario di Malattie infettive della struttura interviene sulle presunte manomisisoni dei dati del contagio di coronavirus da parte di Regione Lombardia: "Gallera ha difficoltà con l'R0, non me lo vedo manomettere i dati. Non credo si possa parlare di magheggi, piuttosto imprecisioni". E sulle riaperture tra regioni il 3 giugno dice: "Mi sembra una scelta ineludibile"