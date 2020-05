Frenano i contagi: 119 i morti

Anche sabato i dati confermano la frenata della diffusione del Coronavirus in Italia. 119 i morti nelle ultime 24 ore e 669 i nuovi casi rispetto a ieri con oltre 72 mila tamponi effettuati. Questi alcuni dei numeri diffusi dalla Protezione civile. 2120 i nuovi guariti, le terapie intensive si svuotano di altre 53 unità. 1570 gli attualmente positivi. In calo ricoveri e terapie intensive in Lombardia, dove si registrano 56 decessi. Bergamo la provincia con più casi, 102, segue quella di Milano con 88, di cui 40 a Milano città.

