Francia: "Ripreso il controllo sull'epidemia"

La Francia avrebbe superato il picco della pandemia di coronavirus, riprendendo il controllo sui contagi. È quanto ha dichiarato il il ministro della Salute francese, Olivier Véran, intervistato dal gruppo Ebra, che possiede nove quotidiani regionali, tra cui 'Le Progrès'.

"Abbiamo ripreso il controllo sull'epidemia. Il virus inizia a circolare meno", ha affermato Véran, aggiungendo: "Per dieci giorni consecutivi, il numero dei nuovi casi di Covid-19 è diminuito, il tasso di positività al test e il tasso di incidenza sono calati. Tutto porta quindi a credere che abbiamo superato un picco dell'epidemia".

Il ministro ha tuttavia invitato i francesi a non abbassare la guardia e a non allentare gli sforzi, perché "non abbiamo ancora sconfitto il virus".

