Francia, quasi 14 mila casi. Parigi verso allerta massima

La Francia ha registrato 13.970 nuovi casi di Covid-19 e 63 vittime nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute francese. Al momento sono sotto monitoraggio 1.234 cluster, di cui 78 scoperti in 24 ore. Il ministro della Salute Olivier Véran ha definito "molto preoccupante" la situazione dell'epidemia a Parigi e nella sua banlieue, dove - ha sottolineato - "sono state superate nelle ultime ore tutte le soglie di allerta": "Questa tendenza è diventata così allarmante nelle ultime ore. Abbiamo deciso di attendere qualche giorno per vedere se si conferma. Se sarà così, lunedì Parigi e la banlieue diventeranno 'zona di allerta massima'", ha proseguito l'esponente del governo. In quel caso, come già avvenuto a Marsiglia, scatteranno la chiusura di ber e ristoranti e il divieto di feste e raduni,

