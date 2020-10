Francia, Macron annuncia lockdown nazionale da venerdì: "Seconda ondata più mortale della prima"

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha annunciato il lockdown in tutto il Paese da venerdì. La misura resterà in vigore fino al primo dicembre. Rimangono aperte le scuole.

"Bisogna andare oltre le strategie parziali e non efficaci. Hho deciso che è necessario ritrovare, da venerdì, il lockdown che ha fermato il virus. Riguarderà tutto il territorio nazionale con adattamenti per dipartimenti e territori d'Oltremare. Le scuole resteranno aperte, il lavoro continuerà, le case di cura potranno essere visitate", ha dichiarato il capo dell'Eliseo in un discorso televisivo.

"Il virus circola a una velocità che nemmeno le più pessimistiche previsioni avevano anticipato. Il numeri di contagi è raddoppiato in meno di due settimane. A differenza della prima ondata, tutte le regioni sono in stato d'allerta", ha aggiunto Macron. "Siamo sommersi dall'accelerazione improvvisa dell'epidemia, da un virus che sembra diventare sempre più forte man mano che le temperature si abbassano. In Europa siamo tutti sorpresi. Alcuni hanno preso misure più dure, ma siamo tutti allo stesso punto".

"Siamo colpiti dalla seconda ondata, che probabilmente sarà piu dura e mortale della prima", ha proseguito Macron. "Sappiamo che 9mila persone saranno in terapia intensiva a metà novembre, la quasi totalità dei posti in Francia. Lavoriamo per aumentare i posti letto, ma non basta", ha aaggiunto il presidente francese. "Se non diamo un colpo fatale oggi ai contagi, i nostri ospedali saranno presto pieni e non potremo trasferire i pazienti tra le regioni, perché il virus è dappertutto. I medici dovranno scegliere chi curare", ma "questi non sono i nostri valori, la mia responsabilità è proteggere tutti i francesi e, a dispetto di polemiche e difficoltà delle decisioni, mi assumo la responsabilità davanti a voi".

