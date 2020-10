Francia, lockdown totale per un mese da mezzanotte di giovedì

L'idea per evitare che i francesi si spostino per un ultimo fine settimana

La Francia si chiude per evitare il collasso. Secondo quanto rilanciato da BFMTV, il governo francese avrebbe deciso per un lockdown totale nel Paese in vigore dalla mezzanotte di giovedì per un mese. La decisione, precisa l'emittente francese, dovrà essere confermata dall'esecutivo durante il secondo Consiglio di Difesa che si terrà in mattinata, poche ore prima di un discorso di Emmanuel Macron, previsto questa sera alle 20 in televisione.

La testata cita proprie informazioni da fonti anonime, secondo cui il confinamento sarà meno rigido del precedente. L'idea, spiegano le fonti, è evitare che i francesi si spostino per un ultimo fine settimana. Resterebbero aperte scuole materne ed elementari, mentre chiuderebbero le porte di licei e università.

