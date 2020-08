Francia, altri 7379 contagi. Macron: "Non escludo nuovo lockdown"

In Francia torna a crescere in modo preoccupante la curva dei contagi da coronavirus. Nelle ultime 24 si sono registrati 7379 nuovi positivi – nuovo record degli ultimi mesi – e 20 decessi. "Non escludo totalmente un nuovo lockdown. Noi però faremo di tutto per impedirlo", ha dichiarato il presidente Emmanuel Macron.

Evitare misure restrittive simili a quelle della primavera scorsa è "fattibile" grazie alla disciplina e al distanziamento sociale, ma "se il virus continua a sorprenderci", potrebbe esserci "un nuovo lockdown a livello nazionale o regionale", ha spiegato il capo dell'Eliseo nel corso di un briefing con la stampa a Parigi.

Anche in Spagna la situazione si fa sempre più preoccupante. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 3.829 casi. Dall'inizio della pandemia il totale dei contagi nel Paese iberico sale così a 439.286. Negli ultimi sette giorni, 129 persone sono morte, portando il bilancio totale decessi a 29.011.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata