Francia, 17% dei test a Parigi positivi: 473 persone in rianimazione

Il 17% dei test sul coronavirus effettuati nella regione francese dell'Ile-de-France risulta positivo. , Aurélien Rousseau, parlando a Bfmtv. "E' un dato che non ci saremmo mai aspettati", ha commentato, mentre l'emittente lo descrive come "un segno del fatto che la situazione peggiora sempre di più". Rousseau ha sottolineato che nella regione, la più popolosa di Francia, "tra le persone di età compresa fra 20 e 30 anni ci sono oltre 800 casi positivi, la soglia d'allerta è 50", "da tre giorni, ed ecco l'allarme, queste cifre aumentano molto velocemente tra le persone anziane, il che significa che c'è passaggio tra le generazioni, e questa è la nostra maggiore preoccupazione". Nell'Ile-de-France sono 473 i malati di Covid-19 in rianimazione, che occupano cioè il 42% dei letti a disposizione.

