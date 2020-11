Franceschini: "Chiuderanno anche musei"

Nelle misure contenute nel prossimo Dpcm, a cui sta lavorando il Governo, saranno base su un "meccanismo differenziato" in base all'indice di contagio di ogni regione. A dirlo è il ministro per i Beni Culturali Franceschini: "Non è corretto anticipare misure quando ne stiamo ancora discutendo, ma la filosofia su cui stiamo ragionando immagina di alcune misure sull'intero territorio nazionale, ma in particolare su territorio con indice di contagio Rt oltre 1,5", ha spiegato intervistato a 'Che tempo che fa', su Rai3. "Stiamo ragionando su questo meccanismo differenziato, rapportato ai rischi del contagio e soprattutto di saturazione del sistema sanitario", aggiunge.

"Per fermare il contagio bisogna limitare i contatti tra le persone. Teatri e cinema sono luoghi di possibile contagio e quando vai a chiudere quel tipo di luoghi non devi guardare la gerarchia dell'importanza. Hanno detto che in Europa non l'ha fatto nessuno, ora molti paesi stanno facendo le stesse scelte". "Mi sono chiesto perché quando i teatri e i cinema sono stati chiusi a febbraio o marzo non c'è stata questa ondata di proteste, probabilmente perché allora guardavamo le terapie intensive, ma se la curva non migliora arriveremo in fretta alla saturazione di posti in ospedale. Adesso, con i passi avanti che faremo, chiuderanno anche i musei", annuncia.

E sul fronte delle scuole, il ministro chiarisce che "nell'ultimo Dpcm c'è una norma che consente ai presidenti di Regione di prevedere misure più stringenti, due presidenti hanno fatto la scelta di chiudere le scuole e questo si può discutere, se è recessiva o meno, credo siano state assunte per il bene dei cittadini. Anche in queste ore stiamo ragionando sulla scuola, perché nessuno vuole chiuderla".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata