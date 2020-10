Finito il vertice governo-regioni: più mezzi per il trasporto pubblico e chiusura locali alle 24

"Da parte del Governo c'è massima disponibilità. Ci sono già 1628 bus turistici in circolazione e siamo disponibili a potenziare". Così, secondo quanto si apprende, la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli nel corso del vertice Governo-Regioni ha aperto alla possibilità di aumentare l'offerta del trasporto pubblico visti i problemi emersi in diverse regioni.

A chiusura dell'incontro, invece, il commissario straordinario per l'emergenza Arcuri ha dichiarato: "Tutti conveniamo che il lavoro, le attività produttive e la scuola siano attività essenziali da preservare". Poi ha aggiunto: "Non c'è stato nessun dissidio, nessuna asperità. Il Governo, le Regioni e i comuni lavorano, come è giusto che sia in una fase così preoccupante all'unisono - ha detto Arcuri - Oltre a trasferire condivisioni e coesione continuiamo a richiamarci alla responsabilità dei cittadini che ci devono accompagnare al di là delle misure che verranno prese".

Locali chiusi alle 24, mentre le Regioni chiedono di salvare dalla chiusura le palestre e le piscine. Per quanto riguarda bar e ristorazione andrebbe confermata l’attuale previsione per la chiusura delle attività alle ore 24.00, specificando che la successiva apertura non può avvenire prima delle ore 5.00. "Non erano nelle proposte delle Regioni e non ci sono state prospettate dal governo misure di limitazione per parrucchieri e centri estetici, così come neppure per palestre e piscine" ha detto infatti il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini Anche sulla scuola nessuna marcia indietro: "La scuola in presenza è fondamentale per tutti, dai più piccoli all’ultimo anno del secondo grado". Questa, a quanto si apprende, la posizione ribadita dalla ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina nel corso dell'incontro di stamani con le Regioni.

Aggiornamento: alle 16 Conte invece riunisce a Palazzo Chigi un nuovo vertice di Governo di aggiornamento sulla situazione Covid. All'incontro, secondo quanto viene riferito, parteciperanno i ministri competenti e i capidelegazione, in presenza o collegati da remoto.

