Federica Pellegrini: "Anche mia madre ha i sintomi del Covid"

Anche la madre di Federica Pellegrini, nuotatrice e campionessa olimpica, è risultata positiva al coronavirus. "Questa mattina mi sono svegliata bene, non ho la febbre ma gusto e olfatto non li ho ripresi. Ci vorrà tanto tempo, ieri ho fatto una ecografia ai polmoni che è ok e ora sono un po' più rincuorata", ha spiegato Pellegrini nel suo video-diario dalla quarantena. "La 'bad news' di questa mattina è che purtroppo anche mia madre ha i sintomi del Covid. Domani farà il tampone, che sarà quasi certamente positivo. Purtroppo questo virus si attacca con una facilità che non immaginavo. Vivendo poi insieme con mia madre è stato molto molto facile. Poverina mi dispiace un sacco", ha aggiunto la campionessa veneta sul suo profilo Instagram.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata