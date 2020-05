Fase 2, Salvini: "Togliere autocertificazione a tutti"

"Fosse per me io toglierei l'autocertificazione per tutti, diamo fiducia agli italiani. Nessuno si va a cercare un virus. Via elicotteri o droni sulla testa degli italiani perché si son dimostrati seri a dispetto di quello che diceva qualche giornale tedesco". Così il leader della Lega Matteo Salvini a 'Live non è la d'Urso' su Canale 5.

