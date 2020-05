Fase 2: online nuovo modello di autocertificazione

Online il nuovo modello di autocertificazione per spostarsi da lunedì 4 maggio, che in realtà non mostra grandi differenze rispetto a quelli precedenti (ancora utilizzabili, barrando le parti non più rilevanti).

Con il documento, pubblicato sul sito del Viminale, si dichiara di essere a conoscenza delle normative vigenti e si sceglie una delle opzioni per l'uscita: lavoro, assoluta urgenza, situazione di necessità, motivi di salute.

Il modello sarà in possesso anche delle forze di polizia e potrà essere compilato direttamente al momento del controllo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata