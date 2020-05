Fase 2, l'appello di Don Tonino: "Serve sostegno economico, la liquidità è in mano alla criminalità"

(LaPresse) Don Tonino Palmese, vicario episcopale della Diocesi di Napoli, che è sempre stato impegnato nel sociale, lancia un appello al Governo affinché tramuti in fatti concreti le promesse di sostegno economico ad imprese e famiglie. "C'è un dramma in giro che è la liquidità dell'economia che, in territori come i nostri, è in mano alla criminalità organizzata" afferma Don Tonino.