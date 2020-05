Fase 2, Andrea Iannone: "Per me significa più responsabilità"

"Ciao ragazzi! Questa 'Fase 2' è arrivata e non significa risoluzione dei problemi. Per me significa più responsabilità". È il ​​​​​​​messaggio lanciato da Andrea Iannone ai suoi fan attraverso il sito lapressemanagement.it.

"Io mi sto continuando ad allenare tutti i giorni, sto cercando di prepararmi sperando di tornare il più presto in pista per tornare a fare ciò che amo", ha aggiunto il pilota di MotoGP, che sta scontando una sospensione di 18 mesi a causa di una controversa vicenda di doping. "Auguro anche a voi di tornare il prima possibile alla vostra routine, ma nel frattempo continuate a fare come abbiamo fatto, a rispettare il protocollo e le regole che ci sono state date", ha concluso Iannone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata