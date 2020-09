Due senatori del M5S positivi al tampone

Due senatori del Movimento Cinque Stelle sono risultati positivi al test del Coronavirus. Secondo quanto si apprende, i due parlamentari si trovano già in isolamento. Tutti i senatori che negli ultimi giorni sono entrati in stretto contatto con i positivi saranno sottoposti al tampone.

Francesco Mollame è uno dei due senatori Covid-positivi: "Ritengo di ringraziare pubblicamente quanti hanno espresso i loro auguri... tanti... E quando si sta molto male ed isolato anche un semplice saluto dà forza, non fa sentire soli... ispira un sorriso - ha scritto il senatore pentastellato in un post su Facebook -. Confesso di essere stato fortunato nella mia vita non avendo sofferto mai per gravi patologie... mai stato così male; questo virus è proprio una gran brutta bestia", ha concluso.

