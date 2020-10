Donald Trump e la mascherina: un rapporto difficile

L'approccio scettico sull'allarme coronavirus di Donald Trump oggi gli si ritorce contro. Sin dall'inizio della pandemia, infatti, il presidente americano (risultato nelle ultime ore positivo al covid assieme alla moglie Melania ndr) si è infatti mostrato maldisposto verso l'utilizzo della mascherina, ribadendo in più occasioni la sua convinzione di una rapida scomparsa del virus. Un approccio sottolineato in maniera negativa da molti leader mondiali ma anche dagli utenti dei social network che non hanno perso occasione per evidenziare i comportamenti del tycoon, spesso contrari alle norme anti contagio imposte dalla comunità scientifica.

Solo tre giorni fa, il 29 settembre, l'inquilino della Casa Bianca viaggia verso l'Ohio con la sua collaboratrice Hope Hicks (anche lei positiva al coronavirus ndr). Durante il dibattito televisivo con il candidato democratico Joe Biden, il presidente dichiara: "Le mascherine sono ok, ma le metto solo quando penso di averne bisogno. Questa sera per esempio, tutti hanno fatto il test!". La sera dopo, Hope Hicks, di ritorno dal Minnesota, si sente male. Tampone positivo. Poco dopo anche Trump e sua moglie Melania risultano positivi al coronavirus.

Non era la prima volta che il presidente statunitense sminuiva, o addirittura sbeffeggiava, l'uso della mascherina. Lui, per primo, si è a lungo rifiutato di indossarla. Il primo aprile scorso ribadiva la sua scelta di non indossare la mascherina: “Al momento non userò la mascherina. Non fa per me”. Pochi giorni dopo, rispondendo a una domanda durante un briefing alla Casa Bianca spiegava invece: "Se la gente vuole usare una mascherina certamente non nuoce".

Un mese dopo, il 6 maggio, ha visitato una fabbrica di mascherine, rigorosamente senza indossarne una. Il 21 dello stesso mese si reca in una fabbrica della Ford e, ai giornalisti che lo interrogano sull'assenza del dispositivo di protezione, risponde: "Prima di entrare qui l'ho indossata nell'area riservata, ma non volevo dare alla stampa la soddisfazione di vedermi". A fine giugno chiede ironicamente ad un giornalista di togliere la mascherina perché non lo sente bene, e il 29 giugno definisce l'uso del dispositivo "una scelta personale".

Il 2 luglio, durante un'intervista a Fox News, racconta: "Una volta ne ho indossata una nera, sembravo il Cavaliere solitario, e la indosserei se fossi in un gruppo senza distanziamento sociale ma io sono sempre testato, come chi mi incontra”. Dieci giorni dopo, l'11 luglio, indossa per la prima volta dall'inizio della pandemia una mascherina in pubblico durante una visita all’ospedale militare Walter Reed, in Maryland. Il 21 luglio arriva una netta inversione di rotta. Il presidente invita gli americani a proteggersi, "Indossatela, che vi piaccia o no, ha un impatto", dice il tycoon dalla sala stampa della Casa Bianca. Ad agosto, in una e-mail inviata ai suoi fan, il 45° presidente americano scrive che ”i patrioti indossano la mascherina”, e ammette: "So che c'è stata qualche confusione intorno all'uso della mascherina, ma penso che sia qualcosa che tutti dobbiamo provare a fare quando non siamo in grado di mantenere la distanza sociale".

E si torna così al 29 settembre, quando durante il primo dibattito presidenziale a Cleaveland, ironizza su Joe Biden: "Non indosso le mascherine come fa lui. Ogni volta che lo vedi ne ha una. Potrebbe parlare a 50 metri di distanza e si presenterebbe con la più grande mascherina che abbia mai visto".

