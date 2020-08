Dl agosto, via libera dal Cdm salvo intese "tecniche"

Via libera salvo intese "tecniche" al decreto agosto in Consiglio dei ministri. Stanziati altri 25 miliardi. “Abbiamo appena approvato un decreto importante di rilancio della nostra economia” con misure significative che, sommando tutti i provvedimenti messi in campo dal governo, valgono “100 miliardi di euro”, ha spiegato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa a palazzo Chigi. “Abbiamo dimostrato di essere in grado e avere la determinazione di fornire uno stimolo fiscale molto forte per preparare la ripresa. Adesso ci prepariamo a questo grande piano che rappresenta un’occasione storica per l’Italia. Con il decreto agosto abbiamo messo in campo misure maggiormente orientate alla crescita e alla ripresa e fatto scelte di rilievo”, ha sottolineato il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri.

