Di Maio: "Pronti a chiudere frontiere"

Luigi Di Maio manda un messaggio chiaro all'Europa: "Siamo pronti a chiudere le frontiere a chi non ci rispetta", avvisa il ministro degli Esteri in un'intervista al Corriere. Il riferimento è soprattutto alla Grecia che ha aperto ai voli dall'Italia ma imponendo la quarantena a chi proviene da Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. Oggi il Titolare della Farnesina sentirà il suo omologo ellenico per chiarimenti e la prossima settimana sarà ad Atene per mostrare i dati sulla situazione reale in tutte le regioni del nostro Paese. Prima si recherà anche in Germania e Slovenia. "Crediamo nella collaborazione ma anche nella reciprocità", chiarisce Di Maio.