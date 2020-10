Decreto ristori, Conte alle categorie: "Oggi via libera a risorse in tempi record"

Il Consiglio dei Ministri darà il via libera nel pomeriggio al Decreto Ristori. La conferma arriva direttamente dal premier Giuseppe Conte, che su Twitter scrive: "Nelle stesse ore del confronto sul Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse immediate alle categorie penalizzate, che stiamo incontrando oggi a Palazzo Chigi. Alle ore 15 in CdM approveremo il #DecretoRistori con indennizzi e risarcimenti in tempi certi e rapidi".

Nelle stesse ore del confronto sul Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse immediate alle categorie penalizzate, che stiamo incontrando oggi a Palazzo Chigi. Alle ore 15 in CdM approveremo il #DecretoRistori con indennizzi e risarcimenti in tempi certi e rapidi. pic.twitter.com/qrfZUVxaBF — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 27, 2020



La riunione in videocollegamento con le categorie è in corso: oltre a Conte, partecipano anche i ministri dell'Economia Roberto Gualtieri e dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Sono presenti delegazioni di Confcommercio, con il presidente Carlo Sangalli, e Lino Stoppani di Fipe; Confesercenti con il presidente Patrizia De Luise, Daniele Vaccarino di Cna, Nicola Molfese Casartigiani, Cesare Fumagalli di Confartigianato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata