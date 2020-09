Dalla Brianza arriva il test rapido: risultato in 3 minuti

In arrivo dal cuore della Brianza il Daily Tampon, nuovo test rapido capace di dire in 3 minuti se si è positivi o meno al Coronavirus dalla saliva. Il tampone è stato realizzato da un'azienda brianzola, la Allum di Merate (Lecco) in collaborazione con l'università del Sannio. La prima a realizzarlo, ha superato i test per l’approvazione da parte del Ministero della Salute e quindi ora è pronta a partire con la produzione. Come funziona il Daily Tampon? Si prende un campione di saliva con un cotton-fioc, si appoggia quest’ultimo sul tampone e in soli tre minuti, grazie all’utilizzo congiunto di tre reagenti, il tampone restituisce il risultato come un test di gravidanza: risultato positivo due strisce, negativo una.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata