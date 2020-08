Curva risale: 463 nuovi casi. Speranza: Lockdown salvato Italia

La curva dei contagi torna a salire. Dopo il grande spavento di venerdì, con 552 nuovi casi in 24 ore, l'allarme sembrava rientrato il giorno dopo, con 347 positivi. La doccia gelata arriva nel primo pomeriggio di una domenica d'agosto: 463 nuovi contagiati dal Covid-19, con un numero di tamponi realizzati (37.637) inferiore a quello delle 48 ore precedenti. Dunque, si resta sotto la soglia di pericolo, ma comunque con dati che non lasciano affatto tranquilli. Conforta, però, il numero dei decessi in un solo giorno: soltanto 2, non accadeva da febbraio. Ci sono anche 151 tra dimessi e guariti, per un totale di 202.098, mentre in terapia intensiva restano 45 pazienti.



L'attenzione è concentrata sui vari focolai che si sono accesi in giro per la Penisola. Il monitoraggio sull'andamento del virus rivela che la nuova ondata è dovuta soprattutto ai rientri dei giovani dalle vacanze all'estero, come quelli che hanno soggiornato in Croazia. Ma i casi sono diversi. Ad esempio nel Lazio, che registra un balzo di 38 contagi, di cui ben 22 sono "di importazione". L'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, spiega: "Otto i casi di rientro dalla Romania, 1 dall'India, 1 dalla Croazia, 1 dall'Ucraina, 1 dalla Thailandia, 1 dalla Russia e 1 da Ibiza". Per quanto riguarda il cluster della comitiva dei ragazzi dai 17 ai 19 anni dopo una vacanza di una settimana a Malta, invece, "sono 8 i positivi su 10" e tutti i contatti stretti sono stati individuati e isolati. "Presto faremo test obbligatori per chi torna da Paesi ad alta incidenza Covid", annuncia il governatore, Nicola Zingaretti. Che invita a farli anche nel resto del Paese: "Si deve tornare a vivere ma non distraiamoci".



Oltre alle oscillazioni della curva epidemiologica, vanno tenute sotto controllo anche le fibrillazioni politiche. Il centrodestra continua ad attaccare il governo per non aver dichiarato Alzano e Nembro 'zone rosse' quando fu suggerito dal Cts il 3 marzo, scegliendo invece la strada del lockdown nazionale circa una settimana più tardi. Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, però, quella scelta "ha salvato l'Italia". Non la pensa allo stesso modo Forza Italia, che chiede a gran voce la presenza del premier, Giuseppe Conte, in Parlamento per chiarire. "L'esecutivo ha perso la sua credibilità. Per mesi ha fatto credere a milioni di italiani che contro il Covid si muoveva sulla base delle indicazioni degli scienziati, mentre ora emerge che ha attuato scelte politiche".



Colpisce duro anche Matteo Salvini, che spara sul mondo dell'informazione ("anche i giornalisti fanno terrorismo quotidiano"), oltre che sul governo: "Ha mentito all'Italia, in altri paesi si sarebbe dimesso". Per il leader leghista l'intento è quello di "governare con la paura e la chiusura, noi invece vogliamo vivere". I toni non sono da meno neanche in FdI, che mette nel mirino soprattutto Conte: "Si divertono a giocare con i problemi degli italiani, hanno fatto solo promesse al vento". La situazione, insomma, è potenzialmente esplosiva. In tutti i sensi.

