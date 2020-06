Curva di contagio sempre alta, Lombardia peggio di ieri

La sommatoria dei nuovi casi in tutte le Regioni registra un dato effettivo di +393. Solo in Lombardia +272

Non sono buone le notizie in arrivo con il Bollettino della Protezione Civile di venerdì. Il dato dei nuovi casi positivi pubblicato è di +163, che sarebbe una flessione della curva importante, non fosse però il dato viziato da un ricalcolo sui giorni precedenti della Regione Campania che sottrae al totale 229 casi. Quello effettivo di oggi dunque, il dato reale odierno, è +393. Dunque superiore al dato già alto di ieri che era +379.

Solo in Lombardia i nuovi contagi contati nelle ultime 24 ore sono 272, numero che non può che destare preoccupazione. Non incoraggianti nemmeno i dati di Piemonte +31, Emilia +33. Prosegue l'andamento non buono del Lazio, che segna un +27.

Sono sette le Regioni che non segnalano alcun nuovo contagio, tra queste torna il Veneto

I decessi totali sono 56, di questi 31 sono stati registrati in Lombardia

Molto alto il numero dei tamponi effettuati: 80.562. Contro i 52.530 di ieri

Sempre alto anche il numero deI guariti, 1.747

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata