Cts propose zona rossa ad Alzano e Nembro il 3 marzo

Il Comitato tecnico scientifico, nella riunione del 3 marzo propose di "adottare le opportune misure restrittive già adottate nei Comuni della zona rossa anche in questi due comuni" della Valseriana, Alzano Lombardo e Nembro, "al fine di limitare la diffusione dell'infezione nelle aree contigue". Lo si legge nel verbale della riunione reso pubblico da Regione Lombardia e rilanciato dall'Eco di Bergamo. Nel documento si precisa che i due comuni "si trovano in stretta prossimità di Bergamo e hanno una popolazione rispettivamente di 13.639 e 11.522 abitanti. Ciascuno dei due paesi ha fatto registrare attualmente oltre 20 casi, con molta probabilità ascrivibili ad un’unica catena di trasmissione. Ne risulta, pertanto, che l’R0 è sicuramente superiore a 1, il che costituisce un indicatore di altro rischio di ulteriore diffusione del contagio".

Salvini all'attacco del governo: "Mesi di silenzi e bugie"

"Ora emerge, dopo mesi di silenzi e di bugie, che il governo prima non chiuse le zone rosse colpite dal virus come richiesto, e dopo chiuse tutta Italia senza un valido motivo. Se io vado a processo per aver ritardato di qualche giorno lo sbarco di qualche immigrato, Conte e compagni dovrebbero rispondere del sequestro di milioni di italiani e di un disastro sanitario, sociale ed economico senza precedenti". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Sileri difende le scelte del governo

"Agostino Miozzo (Cts) ha detto una cosa parzialmente giusta. Ha detto che i dati cambiavano di giorno in giorno, in realtà cambiavano di ora in ora. Ciò che è stato detto il 2, già il 3 poteva essere meno valido. È chiaro che uno può dire chiudiamo tutta la Lombardia due giorni prima, ma bastava una persona per allargare l'epidemia. Il virus è entrato da una singola porta. L'ideale era chiudere, come è stato fatto, tutta l'Italia. La chiusura è stata precoce e fatta immediatamente dopo che c'è stato un effetto tsunami. È stata notevolmente rallentata l'avanzata del virus". Così il viceministro della Salute a SkyTg24.

