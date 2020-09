Crescono contagi e tamponi: 1452 nuovi positivi, 12 morti

Test sopra quota 100mila, 20mila in più di ieri. I ricoveri in terapia intensiva aumentano di 6 unità

Ancora in salita il numero dei contagi da coronavirus in Italia: sono 1452 i nuovi positivi, oltre 200 in più rispetto ai 1229 di ieri.

Cresce però anche il numero dei tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati 100.607, 20mila in più rispetto all'ultimo rilevamento.

I decessi di oggi sono 12 (ieri erano stati 9), che portano il numero totale dei morti a 35.645.

Crescono anche i ricoveri in terapia intensiva, che sono 207, con un incremento di 6 unità rispetto a ieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata