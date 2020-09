Crescono ancora i contagi in Italia, 1.851 nelle ultime 24 ore

Secondo giorno di crescita per i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore registrati 1.851 nuovi positivi contro i 1.648 di ieri. In netto aumento i tamponi, 105.564 (ieri poco più di 90 mila). In calo invece i decessi, 19 contro i 24 di ieri. Crescono di 9 unità i pazienti in terapia intensiva per un totale di 280 mentre i ricoverati con sintomi sono in lieve calo: 3.047, uno in meno rispetto a ieri. Alto il numero di dimessi o guariti, 1.198. Il numero di attualmente positivi in Italia tocca così quota 51.263.

La Regione con il maggior aumento dei contagi resta la Campania, +287, davanti a Lazio, +210, e Lombardia, 201.

