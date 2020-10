Covid, Zaia: "Per ora lockdown non contemplato"

(LaPresse) "In questa fase non è oggetto di valutazione un lockdown, di certo però azioni di allentamento di quelli che sono assembramenti o altre attività le stiamo valutando seguendo la situazione giorno dopo giorno". Così Luca Zaia, a Ogni Mattina su Tv8 ha presentato la situazione delle regione Veneto, commentando la decisone di altre regioni di imporre misure più restrittive. "Abbiamo 580 persone in ospedale per cui siamo in una fase di semaforo arancione ma che ancora non prevede un apertura di ospedali Covid. Devo dire che noi abbiamo fatto un tracciato in cinque fasi e siamo nella fase due dai 50 ai 150 pazienti in terapia intensiva, superata questa fase si va all’apertura di ospedali Covid e si arriva alle restrizioni", ha aggiunto durante la trasmissione condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola.