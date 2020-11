Covid, sono 32.616 i nuovi contagi: in 24 ore altri 331 decessi

Sono 32.616 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore secondo i dati diffusi nel quotidiano bollettino dal Ministero della Sanità. Il calo rispetto a ieri è di 7195 unità. I tamponi processati sono stati invece 191.144, 40 mila in meno rispetto a 24 ore fa. Segnalati 331 decessi, in calo di 94 unità (con il totale che sale a quota 41.394), i pazienti in terapia intensiva aumentano invece di 115 unità. I ricoverati totali nelle "Intesive Care Unit" sono ora 2.749. Il rappporto tamponi/positivi resta a quota 17%.

