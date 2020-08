Covid, salgono leggermente i casi in Italia: 5 le vittime

Aumentano lievemente i contagi da Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 190 i nuovi positivi, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute, in crescita rispetto ai 159 di ieri. Scendono però decisamente le vittime: segnalati 5 decessi contro i 12 comunicati ieri. I casi totali di Covid-19 salgono così a 248.419 dall'inizio della pandemia, il totale dei morti a 35.171. Dei nuovi casi comunicati oggi il 23,1% rilevato in Lombardia e il 22,1% in Emilia Romagna. Tre le Regioni che non hanno fatto registrare nuovi casi: sono Valle d'Aosta, Molise e Basilicata. Stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva, sono 41. Oltre 43mila il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

