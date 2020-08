Covid, Oms: "Questa settimana supereremo i 20 milioni di casi"

"Questa settimana raggiungeremo i 20 milioni di casi registrati di Covid-19 e le 750mila morti. Dietro queste statistiche c'è molto dolore e sofferenza". Così il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel briefing sulla pandemia. "E' un momento difficile per il mondo, ma voglio essere chiaro: c'è speranza e non importa il grado dove un Paese, una regione o una città si trova, non è mai troppo tardi per ribaltare la situazione", ha aggiunto. "Ci sono due elementi essenziali per affrontare con efficacia questa pandemia: i leader devono agire e i cittadini devono applicare le nuove misure", ha detto ancora.

