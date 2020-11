Covid, oggi cabina di regia: alcune regioni a rischio

Oggi cabina di regia sull'emergenza Covid, rinviata ieri a causa della richiesta di alcune Regioni: nel vertice potrebbero essere decisi cambiamenti nella mappa dell'emergenza. Dopo che autonomamente l'Alto Adige si è proclamato zona rossa, oggi potrebbero diventarlo Campania, Veneto e Toscana dopo l'impennata di contagi. Mentre il premier Conte in una lettera a Repubblica difende il Governo: "Non siamo mai andati in vacanza", è allarme dell'Ordine dei medici che chiede un nuovo lockdown totale in tutto il Paese dopo i nuovi dati su ricoveri e terapie intensive: "In un mese rischiamo altri diecimila morti".